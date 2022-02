JO 2022: le vaudois Jovian Hediger vise le diplôme olympique

Derrière le Suisse, ce ne sont pas les anneaux olympiques, mais une marque de voiture allemande. AFP

Jovian Hediger a fêté un podium sur le front de la Coupe du monde. C'était par équipes, en Suède, il y a bientôt un an. Cette saison, le Bellerin compte deux tops 10 en individuel, lui qui a terminé 10e à Dresde en décembre et 8e à Oberstdorf le 1er janvier. Pour ses troisièmes JO, après un 47e rang à Sotchi et une 18e place à PyeongChang, il vise forcément plus haut.

Jovian, quels sont vos objectifs chinois? Comme toujours lors d'un grand championnat: ne pas rentrer les mains vides. Cela veut dire au minimum décrocher un diplôme olympique (ndlr: remis aux huit meilleurs de chaque épreuve) en individuel. Cela voudrait dire que j'ai égalé le meilleur classement de ma saison. J'aimerais vraiment ramener quelque chose. Pour la course par équipes, ce sera très ouvert, entre les spécialistes du sprint et les «distanceurs». Pas mal de paramètres entrent en ligne de compte et beaucoup de pays auront une belle carte à jouer. Si je fais partie de l'équipe, ce serait une première pour moi de pouvoir représenter la Suisse aux Jeux olympiques. J'ai une grosse envie sur cette preuve aussi...

Comment s'est passée la préparation? Je suis parti plus tôt que prévu pour un stage, avant de venir ici. Et puis, il y a eu la bonne idée d’organiser les Championnats de Suisse à la place de l'étape de Coupe du monde prévue aux Rousses et qui avait dû être annulée. Avec les cas de Covid qui étaient en augmentation et la pression qui montait, on ne pouvait pas se permettre de se faire tester positif! Du coup, on est partis plus tôt pour optimiser nos chances. On a fait plein de tests, on s'est isolés... On a bien contrôlé et optimisé la montée en puissance en vue des Jeux.

Du coup, comment est la forme? Je me sens très bien. Les Jeux, c'est toujours particulier, même si ce ne sont pas mes premiers. Je repars encore une fois de zéro, car en quatre ans on a tendance à oublier la grandeur de cet événement. Pour un athlète, ça représente tout! Et c'est sympa de me retrouver ici avec Candide Pralong. On est un peu comme des gamins... La pression est légèrement retombée depuis qu'on a reçu les résultats négatifs des tests Covid et on est heureux d'être arrivés en Chine sans encombre. Voilà! On est là, à vivre l'objectif ultime de tout sportif. Il n'y a pas de raison de faire la gueule...

Candide Pralong: «Ce qu’on attend tous le plus, c’est le relais» «Pour l'instant, je me focalise surtout sur le skiathlon (ndlr: 2x15 km en styles libre et classique). J'ai de bonnes chances sur cette épreuve. Je m'y suis pas mal préparé cet été, en exerçant notamment le changement de matériel, avec des skis à roulette. Je me réjouis de voir si ça va payer. Et puis le 50 km aussi devrait me convenir. Mais ce qu'on attend tous le plus, c'est le relais. On mise beaucoup dessus. Je ne sais pas si j'en ferai partie. Mais si je suis de l'aventure, je donnerai tout! La Chine? C'est assez particulier et nouveau pour nous. Je suis agréablement surpris. Le piste de course est ce qui nous concerne le plus et elle est taillée pour que les meilleurs soient devant. C'est un parcours bien préparé et il y a tout pour bien faire. Autour de la piste, ça ne me regarde pas vraiment et ce n'est pas à moi de juger. On est bien au Village olympique, on mange bien, il y a tout ce qu'il faut pour performer. C'est toujours une joie de venir aux JO, surtout après toutes mes aventures... C'est excitant à chaque fois, mais peut-être encore un peu plus cette année après mes soucis de santé, surentraînement et maux de dos... Je me sens encore plus à fond dedans. Représenter la Suisse, la Suisse romande et le Valais, c'est une fierté. Cela donne encore plus envie de montrer de quoi je suis capable sur les skis.»

Il y aura une belle carte à jouer par équipes? Oui, mais niveau composition de l'équipe de team sprint, on ne s'est pas encore énervés sur ça. On sait que Roman Furger (ndlr: arrivé en retard à Pékin en raison d'un test positif au Covid) est plutôt un spécialiste de skating, alors qu'ici, l'épreuve sera disputée en style classique. On a de toute façon plusieurs cartouches. Et puis il y a quelques courses avant, comme le 15 km en style classique, qui permettra de voir un peu qui est en forme actuellement. Je laisse ce casse-tête aux coaches, qui se sont plus énervés que moi sur le sujet.