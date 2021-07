Joyeuses retrouvailles au Festival de la Cité

La 49e édition du Festival de la Cité a pris fin dimanche 11 juillet 2021, après six jours de concerts, de spectacles, de performances et d’animations. «On estime notre fréquentation à 40’000 personnes, 10’000 de plus que notre objectif. Nous sommes vraiment très heureux, cela d’autant plus qu’il a plu quatre jours sur six», a confié Myriam Kridi.