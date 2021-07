Solaris, de l’electro au sommet de Verbier

Le petit frère estival du Polaris est en train de vivre sa 2e édition, à guichets fermés jusqu’au 14 août 2021. Sur les hauts de Verbier, le samedi 24 juillet 2021, Lea Lisa, Danilo Plessow et Carl Craig se sont succédé aux platines. La pionnière de la house made in France a dit toute sa joie de se produire en altitude. «Le cadre est exceptionnel et c’est un contexte différent des clubs. L’atmosphère est particulière. Je vais jouer ce que j’aime tout en essayant de faire danser le public», a confié Lea Lisa avant de monter sur scène.

Parmi les festivaliers, c’était le pied de pouvoir danser haut perché à Savoleyres. «Fabuleux, surtout ici au milieu de la nature», a soufflé une Vaudoise. Un Italien a indiqué qu’il «revivait»: «Après cette année merdique, quel bien ça fait de retrouver des gens!» Un Vaudois s’est dit bluffé par le cadre: «Tu as une vue incroyable à 360 degrés. Et il y a une telle joie de vivre!» «Ça faisait longtemps que j’attendais ça», s’est réjouie une spectatrice. «Le cadre rend le public différent, plus ouvert», a glissé un fan d’electro, tandis qu’une Belge s’est marrée en rappelant que, n’ayant pas de montagnes chez elle, l’expérience était d’autant plus forte.