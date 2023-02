Le Mont-sur-Lausanne (VD) : Joysad, rappeur en pleine ascension, au festival Mont’ain

Joysad a 22 ans et, autant pour la presse spécialisée que pour la presse généraliste, il est le rappeur à suivre de très près. Il faut dire que depuis qu’il a été révélé en 2019 avec des freestyles sur Instagram, il n’a pas perdu de temps. On a pu l’entendre en première partie de B.B. Jacques, de Lomepal ou encore de Big Flo & Oli. On l’a vu scotcher Marwa Loud dans «Planète Rap», faire mouche avec ses collaborations avec Sofiane, Heuss l’Enfoiré, Roméo Elvis et Tsew The Kid ou encore cumuler des millions de vues sur YouTube avec ses clips de «6 euros», «Hiver» et «Chicha pomme».