Fraude fiscale : JPMorgan paie 25 millions d’euros d’amende

La banque américaine évite un procès pour complicité de fraude fiscale en acceptant de payer une amende minorée grâce à sa coopération appréciée par le fisc.

La banque JP Morgan Chase a accepté jeudi de payer 25 millions d’euros d’amende via une transaction judiciaire pour clore les poursuites et éviter un procès dans l’affaire des soupçons de fraude fiscale d’ex-dirigeants de Wendel, une décision validée par le tribunal judiciaire de Paris.

En signant cette convention judiciaire d’intérêt public (Cjip) avec le Parquet national financier, JP Morgan Chase, soupçonnée d’avoir participé en 2007 au financement de cette fraude fiscale présumée via des prêts pour les anciens dirigeants de la société d’investissement, évite un procès pour complicité de fraude fiscale.

Lors d’une audience d’homologation jeudi, le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, a validé la Cjip et son montant de 25 millions d’euros, payable sous 30 jours.

Le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert, a lui évoqué les «nombreux rounds de discussions et de négociations» entre son parquet et la banque, notamment cet été.

Coopérative

François-Xavier Dulin, vice-procureur du PNF, a évoqué trois facteurs ayant contribué à «minorer» le montant de l’amende: la banque est complice de la fraude et non instigatrice; les faits sont «anciens et isolés»; la banque a «coopéré» à l’enquête.