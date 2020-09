Venezuela : Juan Guaido appelle l’armée à boycotter les législatives

L’opposant vénézuélien a demandé lundi aux forces armées de se joindre aux anti-Maduro en vue d’une transition politique.

Le chef de file de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaido, a appelé lundi l’armée, clef de voûte du système politique et soutien du président Nicolás Maduro, à boycotter les législatives de décembre et à «augmenter la pression internationale» contre le gouvernement.

Lors d’une intervention sur les réseaux sociaux, Juan Guaido a évoqué un «contrat d’unité» destiné à unifier les forces politiques d’opposition contre le scrutin du 6 décembre et il a appelé les Forces armées à se joindre à ce «pacte». «Nous sommes disposés à nous réunir de nouveau avec tous ceux qu’il faudra pour arriver à une transition» politique, a-t-il affirmé.

Juan Guaido appelle régulièrement les militaires, et plus particulièrement les officiers de haut rang, à le rejoindre pour évincer Nicolás Maduro qu’il qualifie d'«usurpateur» en raison de la présidentielle «frauduleuse» de 2018 qui a permis au président socialiste de se maintenir au pouvoir.

L’armée reste pro-Maduro

L’opposant, qui préside le Parlement, s’est proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier 2019. Il a depuis été reconnu comme tel par près de soixante pays, dont les États-Unis et la France. Mais ses messages à l’armée sont restés vains et son appel au renversement militaire de Nicolás Maduro le 30 avril 2019 a fait long feu. Le président vénézuélien jouit du soutien de l’état-major, mais aussi, à l’étranger, de Cuba, de la Chine et de la Russie.