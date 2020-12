Venezuela : Juan Guaido convoque une «consultation populaire»

L’opposant Juan Guaido organise samedi une «consultation populaire» pour demander aux Vénézuéliens s’ils rejettent les élections du 6 décembre.

Cette consultation a démarré via internet lundi et se fait de manière présentielle samedi.

Cette dénommée «consultation populaire» demande aux Vénézuéliens s’ils soutiennent «tous les mécanismes de pression nationale et internationale» en faveur d’«élections présidentielle et législatives libres» et s’ils rejettent les élections du 6 décembre, remportées par le camp chaviste.