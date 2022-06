Royaume-Uni : Jubilé d’Elizabeth II: la reine absente au 2e jour des célébrations

La reine ayant ressenti un «certain inconfort» jeudi, elle ne participera pas à la messe de vendredi. Tous les yeux seront tournés vers Harry et Meghan, venus des États-Unis.

Après les tensions familiales de ces deux dernières années, tous les gestes et regards lors de cette messe sont bien sûr examinés à la loupe. Harry et William se parleront-ils? Quid de Meghan et Kate? Depuis deux ans, les relations entre Harry, 37 ans, et William, 39 ans, deuxième dans l’ordre de succession au trône, sont quasi inexistantes. Elles ne sont guère meilleures avec son père le prince Charles, héritier de la couronne.