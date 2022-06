Jubilé: le prince Louis vole la vedette à la reine

Royaume-Uni : Jubilé d’Elisabeth II: le prince Louis vole la vedette à la reine

Les grimaces et autres mimiques du plus jeune des enfants de Kate et William ont été appréciées par les internautes.

Le prince Louis, ici avec le prince Charles, la reine Elisabeth II, sa maman la duchesse de Cambridge et sa sœur la princesse Charlotte, a régalé les twittos. REUTERS

La star de la journée du 2 juin 2022 à Londres était la reine Elisabeth II qui fêtait ses 70 ans de règne. Enfin, ça c’était jusqu'à ce que le prince Louis fasse son apparition aux côtés de son arrière-grand-mère au balcon du palais de Buckingham.

Le fils de Kate et William, âgé de 4 ans, a volé la vedette à la souveraine. D’abord en se bouchant les oreilles et en grimaçant au passage des avions de combat, puis en ne cachant pas vraiment son ennui. Le petit garçon est rapidement devenu le sujet de nombreux messages sur Twitter, éclipsant – presque – la reine de 96 ans.