Motocyclisme

Juchés sur des grues pour assister aux courses

Des fans polonais de speedway ont fait preuve d’originalité pour suivre leur équipe. Ils ont loué 18 plateformes qu’ils ont placées derrière les gradins. Une vue imprenable et un bon coup de pub pour le loueur de grues.

Une vue splendide et imprenable sur les compétitions.

Dix-huit grues pour voir les courses de speedway et garder ses distances.

À Lublin, ville de l’est de la Pologne, la discipline reine n’est pas le football mais le speedway. Ce type de courses de motos se pratique sur un circuit ovale et sur une piste cendrée. Lors de chaque rencontre de la PGE Extraliga, les tribunes du Lubelski Stadion Żużlow sont bondées. Actuellement, les supporters doivent donc faire preuve de beaucoup d’inventivité pour pouvoir tout de même assister aux épreuves.

Lors de la confrontation entre Motor Lublin et MrGarden GKM Grudziądz (victoire 58 à 32 des motards locaux), les plus ingénieux se sont déplacés avec 18 camions-grues. Ils ont installé leurs plateformes derrière le secteur où ils étaient traditionnellement placés. De cette manière, ils ont même réussi à garder les distances sociales. En revanche, il n’est pas certain que les fumigènes utilisés soient totalement réglementaires…