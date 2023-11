Judo: La Suisse termine bredouille aux Championnats d'Europe

Peu avant Stump, Aurélien Bonferroni, en moins de 81 kilos, avait lui aussi goûté à la défaite dans un combat très frustrant, durant lequel il n’aura jamais pu exprimer son judo. Immobilisé au sol par l’expérimenté Espagnol Alfonso Urquisa Solana (53e mondial), il n’a pu que compter les secondes jusqu’à la défaite. Les quatre autres judokas - Naïm Matt (-73), Lukas Wittwer (-81), Gioa Vetterli (-70) et Alina lengweiler (-70) - engagés lors de ce deuxième jour ont tous effectué un seul petit tour et puis s’en sont allés.

Retour des judokas russes

La France termine première nation avec une moisson de 9 médailles, dont cinq du plus beau métal. De très bon augure à un an des Jeux alors que Teddy Riner n’était pas là et que Clarisse Agbegnenou a pour une fois déçu (7e).