Tribunal fédéral : Jürg S. ira bel et bien en prison

Jürg S. devra bien purger une peine de 23 mois de prison ferme. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté sa demande de révision de l'arrêt rendu le 24 juillet par le TF.

Pas moins de 86 chefs d'accusation avaient été retenus contre l'ex-«golden boy». Avant sa chute, le Bernois était à la tête d'une vingtaine de sociétés, regroupées sous la férule de la JS Holding. Sa déconfiture avait coûté plus de 150 millions de francs à la Banque cantonale de Genève et des dizaines de millions à la Banque cantonale vaudoise. Ce verdict met en principe un terme à une longue procédure – plus de sept ans d'enquête – et à l'un des procès économiques les plus marquants de ces dernières années.