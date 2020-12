Football : Jürgen Klopp change d’avis sur la VAR et regrette l’ancien temps

L’entraîneur de Liverpool a changé d’avis à propos de l’arbitrage vidéo et estime désormais que l’utilisation de la VAR a rendu le jeu moins attrayant

«On ne célèbre plus les buts, on attend en permanence, il y a des hors-jeu sifflés au millimètre près. Beaucoup de choses ne sont plus comme avant, c’est la vérité», a déclaré l’entraîneur du champion d’Angleterre en titre, en conférence de presse avant le déplacement à Fulham dimanche.