Football: Jürgen Klopp: «Je les plains, mais ce qui arrive à Chelsea est une bonne chose»

Il est assez rare qu’un «top manager» s’exprime aussi directement sur la politique d’un rival. Et on peut douter que cette sortie soit bien accueillie du côté de Stamford Bridge. Mais Jürgen Klopp s’appuie ici sur des chiffres difficilement contestables. Depuis le rachat des Blues par l’Américain Todd Boehly, Chelsea a en effet compilé des recrues pour environ 600 millions de francs (Fernandez, Mudryk, Cucurella, Sterling, etc.) et une piteuse 12e place à 20 millions le point (32 points). Or c’est dans l’argumentaire que le discours de Klopp fait sens.