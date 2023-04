Football: Jürgen Klopp n’est pas inquiet à l’idée d’être limogé de Liverpool

«Je pense que la question à ne pas poser est certainement pourquoi je suis toujours là dans ce monde devenu fou», a lancé Jürgen Klopp en conférence de presse, se qualifiant de «dernier survivant». «Je suis conscient d'être encore là à cause du passé et pas à cause de ce que nous faisons cette saison», a expliqué l'Allemand, alors que son équipe compte huit longueurs de retard sur le 4e, Manchester United. «Si c'était ma première saison, ce serait un peu différent.»

Il s'est dit totalement investi dans sa tâche, même s'il est «déçu» des prestations de son équipe jusqu'à maintenant. «Il faut régler les choses, a-t-il affirmé. On ne peut pas continuer à jouer comme on le fait, pas tout le temps, Dieu merci, mais de temps en temps, et on ne peut pas laisser passer ça.»