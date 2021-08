Football - Jürgen Klopp s’élève contre les chants homophobes

Ce n’est pas une leçon de morale. Il s’agit simplement de l’entraîneur de son propre club, l’homme qui a permis aux fans de rêver à nouveau qui s’élève contre ses propres supporters. «Alors, maintenant, nous décidons que ça ne fait plus partie de nos chants. Je ne veux plus les entendre», a statué Jürgen Klopp. Le technicien allemand de Liverpool ne supporte plus les chants à connotation homophobe, qui ont émaillé le match des Reds contre Norwich le week-end dernier. Et il le fait savoir.

Dans une vidéo diffusée jeudi sur le compte Twitter du club liverpuldien, l’entraîneur à succès partage une discussion avec Paul Amann, fondateur de «Kop Out», un groupe de supporters LGBT+ de Liverpool. Et il a fait passer un message: «Il est facile de décider de ne plus chanter ces chants-là, dit-il. Ils mettent dans une position inconfortable des gens de notre propre groupe.» En clair, tous les fans des Reds ne se reconnaissent pas forcément dans ces slogans.

Et, d’un point de vue sportif, ils n’amènent à rien: «Ces chansons ne nous aident pas, a tenu à signaler Klopp. C’est de la perte de temps.» Manière de dire que le You’ll never walk alone est autrement plus emballant et motivant.