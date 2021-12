Football en Angleterre : Jürgen Klopp s’énerve contre le calendrier des fêtes de Noël

En conférence de presse d’avant-match, les entraîneurs de Liverpool et de Leicester se sont mis d’accord pour dénoncer «un calendrier ridicule».

Manque de logique

«C’est la tradition et nous voulons jouer le lendemain de Noël. Nous aurions pu le faire cette année et cela n’aurait posé aucun problème» a-t-il ajouté, en faisant référence à l’ajournement du match entre Leeds et Liverpool, prévu dimanche, en raison de cas de Covid-19 et de nombreuses blessures dans l’effectif de l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa.