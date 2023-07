Dépendant de sa femme, il ne peut pas disposer de son héritage

En 2019 après le décès de sa mère, un homme, originaire du canton de Lucerne, a hérité d’une fortune de plusieurs millions de francs dont deux terrains. Quelques mois plus tard, il a fait don de la moitié de son héritage à son épouse, de dix ans sa cadette. Une action qui n’est pas passée inaperçue auprès de sa banque car l’homme, aujourd’hui âgé de 48 ans, a déclaré que sa femme avait fait pression sur lui, le menaçant notamment de violences, rapporte la « SRF » (article en allemand).

Sa banque a donc déposé un avis de mise en danger auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Kesb) du canton. Cette dernière a estimé que l’homme n’était pas en mesure de gérer ses biens et lui a désigné un curateur. L’individu de 48 ans a aussi été soumis à une expertise psychiatrique: un trouble de la maturité moyen à grave lui a été diagnostiqué. L’homme est dans une dépendance émotionnelle grave vis-à-vis de sa femme. Idéalisant son épouse, il tolère ses comportements violents et cède à toutes ses demandes, rapportent nos confrères alémaniques.