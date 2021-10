Camion charnier Angleterre : Jugé en Belgique, un Vietnamien encourt jusqu’à 15 ans de prison

L’individu est suspecté d’être à la tête d’un réseau impliqué dans la mort de 39 migrants en 2019 près de Londres. Il comparaîtra aux côtés de 23 autres prévenus mi-décembre.

Les victimes sont mortes d’asphyxie et d’hyperthermie en raison de la chaleur et du manque d’oxygène dans l’espace clos du conteneur.

Trafic d’êtres humains

La plupart des 24 prévenus sont des Vietnamiens ou des Belges d’origine vietnamienne. Six sont de nationalité marocaine et l’un d’eux est originaire de l’ex-Yougoslavie.

Mortes d’asphyxie et d’hyperthermie

Les victimes sont mortes d’asphyxie et d’hyperthermie en raison de la chaleur et du manque d’oxygène dans l’espace clos du conteneur. Ce drame a remis en lumière les risques auxquels pousse la clandestinité et l’absence totale de scrupules de certains trafiquants.

Dans le cadre de cette enquête, sous l’autorité du parquet fédéral, une série de perquisitions en Belgique avait conduit le 26 mai 2020 à treize arrestations, toutes suivies d’une inculpation. Les autres prévenus ont été mis en cause plus tard.

Multiples condamnations

Au Vietnam, quatre hommes avaient été condamnés à de la prison ferme (entre deux ans et demi et sept ans et demi), et trois autres à des peines avec sursis, en septembre 2020.