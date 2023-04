Valais: Jugé instable, il  restera en prison après avoir menacé de faire fuiter des données

Un informaticien valaisan, dont le logiciel est utilisé par des polices municipales et l’office cantonal du feu, est en détention provisoire depuis janvier pour avoir annoncé la diffusion de données confidentielles sur le darknet. Il est également poursuivi pour des menaces visant une banque et un membre de sa direction. En janvier, les communes de Val de Bagnes et de Martigny ont porté plainte pour détérioration de données.