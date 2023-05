Lucerne: Jugé inutile, son freinage d’urgence va lui coûter cher

«Un danger sérieux pour la sécurité d'autrui»: voilà comment le Ministère public lucernois a qualifié la manœuvre d’un jeune conducteur de 26 ans. L’homme a freiné très fort, manifestement sans raison, à l’entrée d’un tunnel entre Buchrain et Ebikon, le 4 décembre dernier.

Cumul d’infractions

Un Zurichois qui circulait correctement derrière lui a été surpris par cette manœuvre risquée et a également dû freiner à fond et se déporter sur la voie opposée pour éviter l'accident. L’auteur du freinage inopiné a ensuite pris la fuite et grillé un feu rouge.