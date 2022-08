Cinéma et streaming : Jugé «irrécupérable», le film «Batgirl» ne verra jamais le jour

Coup dur pour les spectateurs qui se réjouissaient de voir Leslie Grace, Michael Keaton et Brendan Fraser dans «Batgirl»: le studio Warner Bros Discovery a confirmé mardi l’annulation pure et simple du film, rapporte The Guardian. Malgré la fin du tournage et le début de la post-production, le long-métrage ne verra donc jamais le jour, que soit au cinéma ou en streaming.