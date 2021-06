Genève - Jugé pour assassinat, il regrette en sanglotant

Tué pour de l’argent introuvable

Peu avant les faits, les agresseurs étaient entrés en contact, via Facebook, avec la victime, échangeant régulièrement des messages avec le sexagénaire. Le jour du meurtre, ce dernier leur avait envoyé une photo de près de 100’000 francs éparpillés sur le sol de son appartement. Le trio s’était alors rendu chez lui pour voler le magot. Ils l’ont roué de coups, l’ont bâillonné avec du scotch et lui ont attaché les pieds et les poings, avant de l’étouffer avec un coussin, puis de lui verser de l’eau sur le visage. Après avoir fouillé le logement sans trouvé le butin, les trois hommes ont quitté les lieux laissant son locataire agonisant au sol. Ils ont emporté des bijoux, un porte-monnaie contenant 1’600 francs et des paquets de cigarettes. La victime, porteuse d’un handicap au bras, est décédée asphyxiée par son sang.