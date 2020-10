Paris : Jugé pour avoir attaqué au marteau des policiers

En 2017, un étudiant algérien multidiplômé avait agressé à Paris des policiers avec un marteau devant la cathédrale Notre-Dame. Son procès va s’ouvrir lundi.

En 2017, la France était déjà en alerte après une série d’attaques ou tentative visant notamment les forces de l’ordre et des lieux symboliques de la capitale. En avril, un policier est tué par balles sur les Champs-Elysées, un acte revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) que la France combat alors avec ses alliés occidentaux en Syrie et en Irak.

«C’est l’heure de la vengeance, c’est l’heure du djihad»

Soudain, à 16h19 locales, un homme qui semblait se cacher parmi les touristes bondit et tente de frapper l’un des policiers avec un marteau en criant «C’est pour la Syria!» (sic). Le policier, qui sera légèrement blessé à la tête, et un de ses collègues dégainent et ouvrent le feu. Blessé au thorax, l’assaillant, Farid I., est neutralisé et arrêté.