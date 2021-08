Lausanne - Jugé pour avoir joui sur sa copine

Le consentement est nécessaire, même au sein d’un couple (photo prétexte). Getty Images/iStockphoto

«Les excuses et le pardon apportent parfois beaucoup plus de soulagement qu’un procès pénal.» Ces paroles de la présidente du Tribunal de police de Lausanne adressées, lundi, à une plaignante n’étaient pas anodines. En plein débat politique sur la notion de consentement lors d’un acte sexuel, cette audience judiciaire interroge sur des aspects tant juridiques que sexuels. Lors d'une fellation consentie, peut-on retenir pénalement la contrainte contre un homme qui éjacule sur le visage (ou dans la bouche) de sa partenaire alors qu'elle avait exprimé son refus quelques semaines auparavant?

«Surprise, puis dégoûtée»

En relation depuis environ deux ans, l’homme et son accusatrice, de vingt ans sa cadette, avaient convenu, en septembre 2015, qu’elle lui prodiguerait une fellation pendant qu’il se tiendrait debout. Le quadragénaire a aussi eu l’idée de filmer la scène, ce qu’elle a accepté.

«Lorsqu’il a éjaculé, en se retirant de ma bouche, j’ai été surprise, puis dégoûtée. Je suis allée me laver le visage dans la salle de bains», décrit-elle à la Cour. Elle confirme qu’ils ont fait l’amour après avoir visionné la vidéo ensemble, «mais j’étais inerte, déclare celle qui avait alors 20 ans. Quand nous nous sommes quittés cette nuit-là, j’ai fondu en larmes et lui ai dit que je n’avais pas apprécié ce qui s’était produit. Il m’a répondu: Dommage que t’aies pas kiffé.»

Une «maladresse» aux lourdes conséquences

Lui plaide la maladresse: «Je regrette tout cet épisode, avec ses conséquences terribles. Je n’ai plus de travail, je vis chez mes parents, j’ai perdu ma santé mentale. Et quand elle m’a dit qu’elle avait aussi souffert, en m’inondant de messages, je me suis plusieurs fois excusé. Je ne voulais pas lui faire du mal.» Le prévenu et son avocate ont aussi souligné que l’accusatrice était venue vivre chez le prévenu par la suite et qu’elle souffrait de problèmes psy, pour lesquels elle était suivie, bien avant l’épisode de la fellation.

«Je ne crois pas en ses excuses, répond la victime présumée. Et j’ai désormais des blocages dans ma vie intime. Ce sont les gens à qui j’en ai parlé qui m’ont encouragée à porter plainte.» La défense relève que cette plainte, en octobre 2016, fait suite à la décision de l’homme de se séparer d’elle, alors qu’elle l’avait harcelé de messages quotidiens, de menaces de suicide et de photos d’elle parfois nue. Sous la pression, il a même fini par se faire interner dans un hôpital psy après avoir tenté de mettre fin à ses jours. «Je pensais que s’il m’aimait vraiment et que nous vivions une relation sincère, cela me permettrait de surmonter ce qui s’était passé. Je me suis sentie bête d’avoir agi ainsi et tout accepté», a expliqué la plaignante.

«Ces comportements ne doivent plus être admis»

Alors que le Ministère public avait décidé de classer cette affaire sans suite, après auditions et enquête, la jeune femme s’est opposée à cette décision. La présidente lui a demandé ce qu’elle attendait de ce procès: «Ces comportements ne doivent plus être admis», a-t-elle répondu. Dans sa plaidoirie, sa représentante a pointé du doigt le «mépris» de l’accusé, et demande que la contrainte sexuelle sur une personne incapable de résistance soit retenue par la Cour. La défense, qui réclame l’acquittement, insiste sur un incident sans volonté de faire du mal ainsi que sur l’absence de lien de dépendance et de soumission entre eux.