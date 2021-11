Saint-Gall : Jugé pour avoir ôté une grille d'égout où un enfant était tombé

Un quinquagénaire avait enlevé le couvercle d’un puits d’évacuation des eaux. Un enfant de 4 ans était tombé dans le trou et y était resté bloqué. Le fautif se retrouve au tribunal.

En raison de fortes pluies, la Weierwiese de Wil (SG) avait été inondée, un jour d’août 2020. Un homme de 57 ans avait vérifié cet après-midi-là si les bouches d’évacuation étaient obstruées. Comme la grille d’un de ces trous était recouverte de feuilles et d’herbe, il l’avait ôtée. À l’aide d’un bâton, l’homme avait sondé le puits et avait constaté que celui-ci n’avait que 80 centimètres de profondeur et que l’eau s’écoulait plus loin. De plus, un grand tourbillon d’eau se formait. L’homme avait laissé le bâton dans le puits, avait posé un indicateur blanc sur la grille et était parti. Deux heures plus tard, un enfant alors âgé de 4 ans marchait sur le trottoir avec ses parents. Le garçon avait de l’eau jusqu’aux genoux. Soudain, le bambin était tombé dans le puits de débordement et avait été aspiré par le tuyau de drainage, où il était resté coincé. L’enfant avait subi de graves lésions cérébrales et avait dû rester aux soins intensifs pendant 19 jours.