Canton de Zurich – Jugé pour avoir percuté une policière à bord d’une BMW volée

Un Suisse de 22 ans est accusé d’avoir commis toute une panoplie d’infractions, à la mi-octobre 2019. Les accusations vont de vol à tentative de meurtre. Son procès s’ouvre ce mardi au Tribunal de district de Winterthour (ZH) et doit durer quatre jours. Le verdict est attendu le 8 mars.

Lors du premier jour d’audience, l’accusé s’est exprimé par le biais d’une déclaration dans laquelle il dit «s’excuser» envers la policière blessée et «avoir honte» de son comportement, mais il n’a pas répondu aux questions de la justice.

Selon l’acte d’accusation, le jeune homme a subtilisé une BMW valant plus de 100’000 francs dans un garage de Neftenbach, un district de Winterthour, avant de rouler jusqu’aux Grisons. Il a ensuite procédé à de fortes accélérations, notamment à Untervaz (GR), jusqu’à ce qu’une patrouille de la police se soit mise à le suivre. Mais le Suisse était parvenu à la semer en roulant à 260 km/h. Après cela, l’accusé est retourné dans le canton de Zurich. Il a passé la nuit dans le bolide, garé à Buch am Irchel (ZH).

Des blessures très graves

Le lendemain, le prévenu a enlevé les plaques d’immatriculation de la voiture pour les échanger contre d’autres. Peu après midi, le jeune homme s’était retrouvé dans un barrage routier à Winterthour. Or, même lorsque deux agents de police, pistolet dégainé, l’ont sommé de sortir du véhicule, le Suisse ne s’est pas rendu.

Il était sorti de la file de voitures dans laquelle il se trouvait, avant de rouler sur le trottoir et de percer le barrage. Une policière avait pu se sauver en faisant un bond de côté. Une deuxième avait été percutée par le jeune homme. Elle avait subi des blessures très graves, susceptibles d’engager son pronostic vital.

Selon l’acte d’accusation, la victime avait été propulsée dans les airs sur plusieurs mètres avant de s’écraser au sol. Le prévenu, lui, avait malgré tout continué sa route. À Waltenstein bei Schlatt (ZH), il avait perdu une roue avant. Pourtant, toujours décidé à ne pas se rendre, il avait continué sa route. Sa course folle avait finalement pris fin après qu’il eut percuté une patrouille de police et fini sa course sur une pelouse.