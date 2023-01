Alieu Kosiah jugé pour crime contre l’humanité à Bellinzone

Le procès en appel d’Alieu Kosiah s’est ouvert ce mercredi devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), à Bellinzone. L’ancien chef de guerre libérien, 47 ans, veston noir et chemise blanche, conteste la sentence prononcée à son encontre par le même tribunal. Le 18 juin 2021, il a écopé de 20 ans de prison, en plus de son expulsion de Suisse pour quinze ans, pour violations répétées des lois de la guerre commises pendant la guerre civile au Libéria, ayant fait 250’000 morts entre 1989 et 2003. Premier Libérien condamné pour des crimes perpétrés pendant ce conflit, il est aussi le premier criminel de guerre jugé par le TPF et le premier à y répondre de crimes contre l’humanité.