Genève – Jugé pour meurtre: «Ma place n’est pas à Champ-Dollon»

Car dans cette affaire, deux versions s’affrontent. D’un côté, la thèse du compagnon possessif et agressif qui exerçait un contrôle extrême sur la victime, allant jusqu’à la tuer parce qu’il ne supportait pas qu’elle le quitte pour un rival. De l’autre, un prévenu qui nie en bloc et assure n’avoir jamais levé la main sur la jeune femme. Elle se serait donné la mort devant lui, à leur domicile.

La présidente a confronté cet accusé peu loquace et brouillon aux multiples témoignages et messages attestant de violences conjugales, dont un enregistrement audio. Le jour du meurtre présumé, il avait annoncé, au cours d’une conversation téléphonique avec un ami, «qu’il allait faire une bêtise avec lui et elle». Interrogé sur la nature de cette bêtise, le jeune homme a réfuté toute intention de faire du mal à la victime: «J’avais prévu de mettre fin à mes jours.» Reste à savoir pourquoi la jeune femme – qui allait bien, avait retrouvé du travail et avait des projets – se serait finalement tuée. C’est ce qu’Alessandra Armati a tenté de savoir. Mais une fois encore, le Genevois n’a pas su répondre, laissant le tribunal dans l’incompréhension.