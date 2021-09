Un homme est jugé à Genève pour tentative de meurtre par dol éventuel

«Je ne me rappelle pas vraiment, ça ne me dit rien, peut-être…» Sur le banc des accusés, le prévenu assure qu’il peine à se remémorer en détail la nuit de violence qui, sous ses poings, a conduit aux urgences un jeune homme, l’année dernière. Déjà incarcéré par le passé pour des actes de brutalité, B. – un Colombien de 27 ans – est accusé de tentative de meurtre par dol éventuel et lésions corporelles graves, notamment, pour avoir passé à tabac L. à deux reprises, en janvier 2020 (cf. encadré).