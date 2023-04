Procès à Nyon pour une astucieuse technique de vol dans le train

Recrudescence des vols depuis le covid

Les vols dans les trains sont en hausse à Neuchâtel et Fribourg, et ils sont monnaie courante sur la ligne Genève-Lausanne-Valais, entre autres. La police genevoise fait d’ailleurs état d’une recrudescence post-covid. La ruse par distraction est connue des agents et des CFF. Ces derniers rappellent de ne jamais perdre ses affaires de vue et recommandent de s’annoncer immédiatement, puis de porter plainte, en cas de vol.