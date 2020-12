CHine : Jugé raciste, le film «Monster Hunter» retiré des salles

Un jeu de mots dans un dialogue de l’adaptation de la saga de jeux vidéo du studio Capcom a offensé les spectateurs chinois.

Un soldat américain incarné par le rappeur et acteur sino-américain Jin Au-Yeung y fait un jeu de mots avec les termes «chinois» (chinese) et «genoux» (knees): «Look at my knees. What kind of knees are these? Chi-knees», dit-il en plaisantant à un autre soldat («Regarde mes genoux. De quel type de genoux s’agit-il? Chinois», en anglais).