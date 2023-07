Jugé trop bruyant, un bar essuie une vague de vandalisme

«Marina mafia bruit 1h stop état de non droit justice de riche». En lettres capitales rouges vif, le message orne depuis ce lundi un bâtiment voisin de ce bar très prisé du port de Neuchâtel, relate «ArcInfo». Il fait allusion au supposé bruit abusif généré par l’établissement. Il s’agit du troisième épisode de vandalisme, commis visiblement par une ou des personnes qui ne portent pas La Marina dans leur cœur.

Le patron du bar conteste toute infraction. «Nous avons eu droit une fois à un avertissement, l’année dernière, parce que nous avions arrêté la musique en semaine à 22h20 au lieu de 22h, concède Jean-Marc Rohrer. Samedi passé, nous avons respecté le nombre maximal de décibels, de même que nous avions le droit d’ouvrir jusqu’à une heure du matin, conformément à l’autorisation délivrée par la Ville.» L’an dernier, une pétition ayant récolté plus de 4000 signatures demandait à la Ville de serrer la vis concernant le bruit des établissements publics situés sur les quais du port. L’auteur des tags serait-il un voisin sensible au bruit ou un concurrent envieux? Le propriétaire va en tout cas déposer plainte pour insulte et diffamation.