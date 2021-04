France : Jugée «effrayante», Hoshi répond à Fabien Lecoeuvre

La chanteuse a pris la parole sur les réseaux sociaux après les propos choquants de l’attaché de presse sur son physique.

Lecoeuvre en rajoute une couche

Plutôt que de s’arrêter là, le Français en a ajouté une couche. «Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui», a-t-il tweeté. Un message qui a encore plus énervé Hoshi: «Mais c’est une blague en fait? Vous êtes encore en train de parler de mon physique. Hallucinant. C’est à cause de gens comme vous que des jeunes abandonnent leur rêve, pas à cause des maisons de disques.»