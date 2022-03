Guerre en Ukraine – Jugée indécente, Kim Kardashian se fait basher sur Instagram

«Qui veut gagner une carte de crédit avec un avoir de 100’000 dollars, deux billets d’avion en première classe et cinq nuits dans l’hôtel de luxe de son choix?» Avec plus de 2 millions de «j’aime», le moins que l’on puisse dire, c’est que la publication postée mardi par Kim Kardashian n’est pas passée inaperçue.

L’Américaine a relayé un concours organisé par son ex-beau-frère, Scott Disick. Une initiative qui a suscité la méfiance de certains internautes qui se sont demandé si le compte de Kim Kardashian n’avait pas été piraté ou s’il ne s’agissait pas d’une arnaque tant ce genre de post est inhabituel. Or, il n'en est rien. Derrière cette opération, l’entreprise de marketing d’influence Curated Businesses qui n'en est pas à son premier coup d’essai avec la famille Kardashian et Scott Disick. En 2019, Kourtney avait fait gagner sept sacs Yves Saint Laurent et 20’000 dollars en cash à un membre de sa communauté.