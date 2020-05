Zurich

Jugée irresponsable à cause d'un trouble psy?

Une mère est accusée d'avoir tué son fils de 4 ans, début 2019, à Bülach (ZH). Le Ministère public requiert un traitement institutionnel en raison d'une déficience psychique attestée.

Selon les premiers éléments de l'enquête transmis par la police cantonale zurichoise et l'Institut de médecine légale, un homicide ne peut être exclu.

Le bambin de 4 ans (photo) est décédé malgré les tentatives de le sauver. Sa mère (photo) a été interpellée et placée en détention provisoire.

La mort de Paolo avait bouleversé les habitants de Bülach (ZH), en janvier 2019. Le garçon de 4 ans était décédé à la suite d'une urgence médicale. Sa mère, une jeune Camerounaise, avait été interpellée peu après et placée en détention provisoire.

Plus d'un an après les faits, la justice vient de clore la procédure. Le Ministère public requiert un traitement institutionnel (art. 59 du Code pénal suisse) pour la jeune femme. Selon une expertise externe, la prévenue souffre d'une déficience psychique; elle se trouve toujours en détention.

Interrogée à l'époque, la grande soeur de l'accusée avait affirmé qu'elle la croyait incapable de faire du mal à son enfant: «Elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Ils avaient une relation mère-enfant tout à fait normale. Elle aimait Paolo et le protégeait.» Elle avait même discuté avec sa soeur via WhatsApp, la veille du drame: «Elle avait l'air normale et n'a rien mentionné de particulier.»