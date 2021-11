Vaud – Jugée pour avoir organisé l’agression de la femme de son ancien amant

«Il m ’a attrapée par la veste, m’a donné des gifles, puis poussée en arrière. J’ai crié et crié, appelant au secours. Ensuite, il m’a donné des coups de pied, avant de partir avec mon sac. J’ai cru mourir ce jour-là…» se souvient Sandra*, encore secouée par l’agression qu’elle a subie en octobre 2020, dans le parking de son immeuble. Cette Vaudoise d’origine kosovare s’en sortira avec une contusion et un hématome, doublés d’un choc émotionnel important qui l’obligera à un suivi médical.

Duo infernal

«La passion peut mener à la tragédie»

L’avocat de l’accusé a concédé que son client avait «suivi stupidement ce qu’on lui demandait de faire». Mais il a néanmoins soulevé la «g rande divergence sur l'intensité de l’attaque ». Les deux prévenus s’accordaient à dire qu’il n’y avait eu que des gifles. Me Christophe Marguerat a remis en question le «passage à tabac», tel que relaté par la victime, invoquant une possible « autopersuasion » de la part de cette dernière, dont la perception aurait pu être «biaisée» à la suite d’un a ccident de voiture , vécu peu de temps avant l’agression. «C e la peut e xpliquer la présence de contusions et diverses douleurs , ainsi qu’une fragilité psychologique », a ajouté l’homme de loi .

Les larmes et la victimisation de Lucille n’ont pas pris. Le Tribunal a estimé qu’elle avait agi «par dépit d’avoir été quittée». Reconnue coupable notamment de lésions corporelles simples, appropriation illégitime et menaces, elle a été condamnée à 18 mois de prison et 15 jours-amende à 30 francs, avec sursis. Vladimir a quant à lui écopé de 15 mois de prison avec sursis. En détention jusqu’ici, sa libération immédiate a été prononcée, de même que son expulsion du territoire suisse pour 5 ans. Le duo n’a plus le droit de s’approcher du couple. Sandra recevra 10’000 francs pour tort moral et son mari touchera pour sa part 500 francs. Les avocats des condamnés se réservent la possibilité de faire appel.