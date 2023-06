Procès en France : Jugée pour avoir tué son enfant, une mère évoque un jeu qui a mal tourné

«Jeu du coussin»

«J’ai jamais voulu tuer mon fils, jamais. C’était tout pour moi», a assuré à la barre l’accusée de 29 ans, cheveux bruns attachés, à l’élocution difficile et au regard fixe. «Jamais, j’aurais pu lui faire du mal», a-t-elle ajouté, tout en reconnaissant avoir pu lui donner quelques fessées et douches froides par le passé.

Il est 10h38 le 20 octobre 2020, à Brest, quand Sarah C. appelle les secours pour leur signaler que son fils, L., ne respire plus. Les pompiers ne parviennent pas à ranimer l’enfant, allongé en pyjama sur un lit, et dont la température est anormalement basse (moins de 35°C). Son décès est constaté à 12H35 à l’hôpital de Brest. La mère, hébétée mais sans pleurs, explique alors avoir joué à un «jeu du coussin» habituel avec lui, qui consistait à s’appuyer sur un oreiller posé sur sa tête. Partie dans la cuisine alors qu’il ne bougeait plus, elle se serait rendu compte, après coup, qu’il était inconscient.