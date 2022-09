Texas : Jugée pour avoir tué une femme enceinte afin de voler son fœtus

Une femme de 29 ans est jugée depuis lundi pour avoir tué une femme enceinte afin d’extraire et de voler le fœtus qui était dans son ventre en octobre 2020, dans le nord-est du Texas.

Taylor Parker, qui risque la peine de mort, avait fait croire à son petit ami et à ses proches qu’elle attendait un enfant pendant des mois, évoquant sa grossesse – fictive – sur les réseaux sociaux et allant jusqu’à s’acheter un faux ventre en silicone. En réalité, elle ne pouvait plus avoir d’enfant, ayant subi une ablation de l’utérus.