Procès Fifa : Jugement attendu pour Al-Khelaïfi et Valcke

La justice suisse doit trancher pour la première fois vendredi l’un des multiples scandales qui entourent la Fifa depuis 2015.

Personnages-clés du football mondial, ils risquent désormais la prison: le patron de beIN et du PSG Nasser Al-Khelaïfi et l’ex-numéro 2 de la Fifa Jérôme Valcke connaîtront leur sort vendredi en Suisse dans une affaire de droits télévisés.

Dans cette affaire, le parquet avait demandé 28 mois d’emprisonnement contre Nasser Al-Khelaïfi, qui n’assistera pas au jugement en raison des restrictions sanitaires, 3 ans contre Jérôme Valcke et 30 mois contre Dinos Deris, avec sursis partiel dans les trois cas.

«Fantastique» contrat

L’ancien secrétaire général de la Fifa a admis avoir sollicité l’aide du dirigeant qatari pour financer la «Villa Bianca», quelques mois avant la signature en avril 2014 d’un contrat entre beIN et l’instance du football portant sur les droits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des Mondiaux-2026 et 2030.