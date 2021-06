Suisse - Jugements pour violence en hausse chez les mineurs

La plupart des jugements (7944 cas) mentionnent une infraction au Code pénal, suivis des jugements pour consommation de stupéfiants (4285 cas), des infractions à la loi sur la circulation routière (3829 cas) et à la loi sur les transports (3418 cas). S’agissant des cas de violence, une hausse générale de 23% a été enregistrée. Plus particulièrement une importante hausse est constatée en ce qui concerne les rixes, où le nombre de jugements a presque doublé en 2020 (+93% par rapport à 2019), ainsi que parmi les lésions graves (+35%), les agressions (+36%) et les brigandages (+58%).

Peu de prison

S’agissant des peines, le droit pénal des mineurs réserve la privation de liberté et l’amende aux délinquants juvéniles qui avaient quinze ans le jour où ils ont commis l’acte. Dès lors, l’OFS différencie son examen des peines en fonction de l’âge des personnes jugées. En 2020, parmi les moins de quinze ans, les juges ont prononcé une réprimande dans 56% des cas et une prestation personnelle (aide en institution, cours,…) dans 45% des cas. En 2020, parmi les quinze ans ou plus, les juges ont prononcé une amende dans 36% des cas. En revanche, les privations de liberté ont uniquement concerné 6% des quinze ans ou plus.