Genève: Juger Ramadan en oubliant qui il est et #MeToo, un défi

Tariq Ramadan entouré de ses avocats, de gauche à droite, Me Yaël Hayat, Me Theo Badan et Me Guerric Canonica. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

C’est une montagne que s’apprêtent à gravir ce mercredi après-midi les avocats de Tariq Ramadan, accusé par «Brigitte» de l’avoir violée en 2008 dans une chambre d’hôtel: comme l’observe son avocate Me Yaël Hayat, en raison de sa célébrité et de son statut de figure de l’islam politique, «depuis le jour du dépôt de la plainte, il a été condamné».

Il l’a été d’autant plus qu’à cette date-là, au printemps 2018, «le mouvement #MeToo a atteint son rythme de croisière». L’avocate le décrit comme «un féminisme néo-guerrier qui défie les règles et l’état de droit». D’une part, s’alarme-t-elle, il en «contourne les principes cardinaux, en particulier la présomption d'innocence, qui a été sacrifiée en route.» D’autre part, il nourrit «une sorte d’activisme victimaire» au nom duquel il faudrait juger «sur la seule base d’un ressenti». Et de constater: «la catastrophe que représente l’erreur judiciaire a disparu de la conscience collective dans les affaires sexuelles».

Alors, implore Me Hayat, il va s’agir pour le Tribunal correctionnel de s’affranchir de cet étau, et de ne pas faire le procès de l’islamologue, de ses positions ou de ses infidélités. Non, il va s’agir de «poser un regard virginal sur cet homme-là» et de répondre à la seule question qui vaille: est-il coupable de ce dont on l’accuse, ni plus, ni moins.

«Les coulisses de la plainte»

Elle explore alors ce qu’elle nomme «les coulisses de la plainte», soit les échanges, dix ans durant via des blogs, entre Brigitte et d’autres ex-maîtresses déçues de Tariq Ramadan, «qui vont devenir des femmes vengeresses», sans «jamais faire état», à cette époque, de viol. Mais puisque cela ne suffit pas, analyse l’avocate, puisque les adversaires médiatiques de Tariq Ramadan jugent que les infidélités ne font pas d’assez bonnes munitions, elles vont passer à la vitesse supérieure. «Le projet est en marche», décrit alors Me Hayat, jusqu’à ce jour de décembre 2017 où Caroline Fourest, notoire figure anti-Ramadan, indiquera à ces femmes qu’une plainte de Brigitte pourrait «faire toute la différence». Ladite plainte sera déposée en avril 2018. «C’est une véritable entreprise, et ça va aller loin.»

Seuls subsistent les écrits

Sur ce qui s’est passé dix ans auparavant, en l’absence de témoins et d’éléments matériels, seuls subsistent les écrits entre Brigitte et Tariq Ramadan. Égrenant ces messages, Me Hayat présente une histoire finalement fort simple: avant la rencontre, la plaignante, éprise de l’intellectuel, joue la tentatrice. Elle est dans la fébrilité et l’attente. Ils finissent par se voir, mais l’odeur de ses extensions de cheveux importune Tariq Ramadan, son sang menstruel aussi. Il le lui dit sèchement. Tout s’arrête, et «cet instant est infiniment humiliant pour cette femme, blessée par le fait d’avoir été repoussée par des mots très désagréables.» Après, il ne se serait rien passé, selon Tariq Ramadan. Brigitte, elle, affirme avoir été violée de la pire des façons.

«Tu es un homme merveilleux»

Pourtant, juste après cette nuit, à 8h19, elle écrit ceci à l’islamologue: «Je rêve de t’embrasser, je rêve que tu aies confiance en moi, tu es un homme merveilleux». Pour Me Hayat, «rien ne pourra jamais combler l’interrogation de savoir comment une personne qui vient de vivre ce qu’elle dit avoir vécu, encore ensanglantée, peut écrire cela». Elle citera encore l’envoi, plus tard, des vers de «Ne me quitte pas» de Jacques Brel. Et d’invoquer le bon sens, et de moquer les discours savants et médicaux cherchant «à tout prix» à faire coïncider ces mots avec le récit de la plaignante. «A un moment, on se heurtera à ces messages-là. Et si, au 21e siècle, dire à un homme: j’ai envie de t’embrasser, c’est lui dire: tu viens de me violer, je n’ai pas envie de vivre dans ce siècle.»

Le verdict sera rendu mercredi 24 mai.

«L’emprise ne doit pas être un joker judiciaire» La défense de Tariq Ramadan s’est appliquée à démontrer que la notion d’emprise n’avait rien à faire dans ce dossier. La partie plaignante en a en effet usé pour expliquer les messages amoureux envoyés par Brigitte après la nuit fatidique, en dépit du viol qu’elle dit avoir subi. Me Theo Badan juge, lui, qu’il «n’y a pas d’emprise car il n’y a pas de lien entre eux. Tariq Ramadan n’est pas un membre de sa famille, pas un supérieur hiérarchique.» Ils ne se connaissent pas. Autrement dit, «il ne peut y avoir de pression psychique, car à ce moment Tariq Ramadan n’a rien à exploiter». Ici, le mot serait «un paravent utilisé pour justifier les errances et les contradictions de la plaignante». Et de plaider: «L’emprise ne doit pas être le joker judiciaire des femmes éconduites.»