«Le prévenu avait instauré un climat de psycho-terreur auprès de ses victimes», a déclaré le procureur mercredi devant la Cour d’appel criminelle. Assis en face de lui, Tarik*, Algérien en situation irrégulière depuis des années, est accusé par une mère et sa fille, Sandra*. Cette dernière l’accuse de viols commis en 2018 et 2019. Sa maman, elle, aurait été menacée d’être brûlée vive avec un liquide inflammable et un briquet.

En novembre 2019, le quadragénaire avait été condamné à 6 mois ferme pour d’autres violences commises sur la mère, sans que ces deux autres graves accusations ne soient retenues. Le manque de preuves flagrantes et des contradictions avaient bénéficié à l’accusé.

Un mariage pour un permis

Mais la mère, la fille et le Ministère public avaient fait appel. Le procureur a notamment aussi soulevé mercredi les contradictions de l’accusé. Celui-ci vivait chez cette Neuchâteloise, plus âgée, qu’il n’aimait pas. Elle l’a quand même épousé, sachant qu’il espérait ainsi un permis de séjour, mais leur relation s’était envenimée.

Des rapports sexuels chez la mère en son absence

Sa fille de 20 ans qui souffrait d’une entorse était venue vivre quelques jours chez eux avec son jeune fils, à Fontainemelon, avant leur mariage. C’est alors que des rapports sexuels ont eu lieu en l’absence de la mère au travail. Consentis selon lui, forcés selon elle. Ces actes se sont poursuivis par la suite chez Sandra, à La Chaux-de-Fonds alors qu’elle avait accepté de le loger pour le dépanner quelquefois, soi-disant car il craignait d’être arrêté par la police. Cela a troublé les magistrats, même si elle a expliqué qu’elle avait peur de s’opposer à lui en raison de son attitude violente et menaçante.

Des photos de son fils envoyées à celui qu’elle accuse

Sandra était aussi présente à leur mariage civil, comme témoin de sa mère. Autres faits déroutants: la fille avait notamment envoyé régulièrement de nombreux textos sympas et des photos de son fils à celui qu’elle accuse d’avoir abusé d’elle à plusieurs reprises et sans préservatifs. Pour Tarik et sa mandante, Me Alexandra Jeanneret-Grosjean, la désormais ex-épouse l’accuse «par vengeance et par haine», quant à la fille, ce serait dans le but de sauver la face après «avoir trahi sa mère». L’avocate a aussi souligné des «absurdités» dans le témoignage de Sandra.

Le procureur réclamait 5 ans de prison et une expulsion

Le procureur Marc Rémy a toutefois insisté sur des cas où le consentement de Sandra ne semblait pas toujours acquis, sur la base même de procès-verbaux d’audition du prévenu. C’est pourquoi il a réclamé 5 ans de prison ferme contre lui, pour viol, suivi d’une expulsion de Suisse.

En droit pénal Suisse, la notion de viol se base sur la preuve de la contrainte, physique ou psychique, sur la victime. Un débat sociétal et politique est en cours pour modifier cette définition afin d’introduire la notion du consentement, à l’image de la loi dans quelque autres pays européens. La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats n’a pas retenu cette idée et a préféré récemment recommander d’inscrire dans le code pénal un nouveau crime: l’atteinte sexuelle.

Quant à Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat des parties civiles, la Cour avait devant elle «un violent opportuniste qui a un ascendant sur ses victimes, et qui en a profité pour avoir des rapports sexuels avec et tenté d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.»

Trop d’incohérences de l’accusatrice pour la Cour

Après avoir délibéré, la présidente du Tribunal cantonal et ses deux juges ont annoncé en fin de journée rejeter l’appel de la fille en raison de trop nombreuses incohérences chez Sandra. La Cour d’appel reconnaît par contre la menace exercée contre la mère avec un briquet et du produit inflammable, mais sans retenir une mise en danger. La peine du prévenu n’a donc pas été augmentée. Soulagé, il a serré dans ses bras son avocate à la fin de l’audience.