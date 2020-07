Vaud

Juges cantonaux sollicités pour une minuscule souris

La découverte d’un rongeur dans le sous-sol d’une garderie a déclenché une quasi-affaire d’État, qui s’est réglée en justice.

C’est une souris, ou peut-être étaient-elles deux, qui ne va pas marquer l’histoire malgré l’émoi déclenché et les coûts engendrés. L’Office vaudois d’accueil de jour des enfants (OAJE), le vétérinaire cantonal, le médecin cantonal et même la Cour de droit public du Tribunal cantonal ont disséqué le parcours du ou des rongeurs aperçus dans la cave d’une garderie-nurserie de 70 places.

Deux jours après une première observation, le 5 mars 2019, une autre (voire la même) souris a été vue entre la cave et le lieu d’accueil. Sa directrice a mandaté illico une entreprise spécialisée, qui a posé 35 pièges, hors de portée des enfants. Les inspections ont ensuite montré, outre une souris morte, des traces de la présence du rongeur, toutefois hors de la garderie-nurserie.

Mais entre-temps, les Services cantonaux se sont émus de tout ça. L’OAJE a reproché à la direction de la garderie de ne pas l’avoir averti suffisamment tôt: cela aurait dû être fait le jour même, selon lui. Sollicités, le médecin cantonal et le vétérinaire cantonal ont confirmé les risques d’infections et de propagation de maladies liés aux déjections des rongeurs.

L’OAJE a donc prononcé un avertissement et fermé provisoirement le lieu d’accueil. Sa direction, défendue par l’ancien bâtonnier Elie Elkaim, a fait recours. Et les juges cantonaux viennent de lui donner raison: l’avertissement est de trop. La réaction face à la situation a été rapide et appropriée, ont-ils estimé. La garderie recevra donc 1500 francs pour ses frais de justice.