Nyon (VD) – Jugés pour avoir tenté de dérober des lignes de contact CFF

«Encouragé à monter plus haut»

Contrairement à ce dernier, Dilhan, 34 ans et handicapé à vie, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Le Vaudois dit toutefois avoir été encouragé à monter plus haut sur l’échelle. Son compère lui aurait en effet demandé d’aller vérifier la présence d’électricité sur le poteau sur lequel il travaillait. Une version contestée par Anton, 29 ans, qui assure qu’au moment de l’électrocution, il se trouvait plus loin.

« Je me rappelle qu’il a essayé de me réveiller, j’avais des douleurs insoutenables et je lui ai dit d’appeler les secours, de faire quelque chose. Je voyais qu’il ne voulait le pas faire », reprend celui qui crut mourir cette nuit-là. L’autre prévenu s’explique en racontant qu’après avoir vu que son comparse respirait, et ne parvenant pas le soulever, son état de panique l’a poussé à aller chercher l’aide d’un ami. Personne n’est toutefois revenu sur les lieux de l’accident.