Patron et cofondateur du Paléo Festival, Daniel Rossellat l’admet dans le journal «24 heures» de mardi: «Nous nous étions aperçus lors de contrôles que quelque chose ne jouait pas. Et ce n’était pas évident car ils étaient très habiles et ont profité d’une faille dans notre système d’abonnements.» Ils, ce sont cinq individus, dont un ex-bénévole de l’événement musical romand, qui ont escroqué le festival dans la combine suivante.