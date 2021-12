Neuchâtel – Jugés pour une bagarre qui avait dégénéré de manière dramatique

Accusés de lésions corporelles graves, deux Neuchâtelois se sont retrouvés au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Devant une boîte de nuit il y a trois ans, l’un des accusés a frappé la victime d’un coup de poing. L’agressé s’est retrouvé aux soins intensifs dans un état critique, victime d’un traumatisme crânien, rapporte « ArcInfo » .

Lors de l’audition lundi, l’autre prévenu a avoué avoir frappé la victime alors qu’elle était à terre devant l’établissement. Les deux jeunes hommes n’ont pas d’antécédents judiciaires et ont exprimé des regrets. Des dommages à titre de tort moral sont demandés et le ministère public a requis six mois de prison avec sursis. Le verdict sera rendu prochainement.