Cully Jazz Festival : Juicy: au carrefour du hip-hop et du jazz

La paire belge sera à voir vendredi 8 avril 2022 au Cully Jazz. Elle présentera son premier album «Mobile», sorti il y a peu.

Juicy est en pleine bourre actuellement. Après avoir sorti deux EP, en 2018 et 2019, qui ont permis à ce duo de faire des premières parties d’Angèle notamment, Sasha Vovk et Julie Rens viennent de publier leur premier album, «Mobile». Elles défendront ce disque très attendu sur la scène du Next Step du Cully Jazz vendredi 8 avril 2022. Celles qui se sont rencontrées sur les bancs du Conservatoire Royal de Bruxelles définissent leur musique comme un «mélange de hip-hop et de r’n’b aux influences jazz et soul».

«En plus, nous voulons trouver la parfaite symbiose entre instruments analogiques et acoustiques. Notre album flirte donc avec des sonorités aux connotations classiques et un son produit, actuel et percutant», expliquent les deux Belges. Avec leur disque, elles avaient envie de proposer quelque chose de «moderne et d’accessible à tout le monde»: «On aborde des thématiques actuelles et engagées. Le tout est emballé dans un ensemble de visuels forts.» Grâce à «Mobile», elles espèrent encore «élargir leur public» et même «interpeller des personnes friandes de musique jazz et classique».