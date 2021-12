La rétro des sports 2021 - Juillet: de l’or comme s’il en pleuvait

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de juillet, des débuts de JO de feu et une fin d’Euro bizarre.

Et le triplé qui va bien. freshfocus

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois de juillet, sa fin d’Euro, ses débuts de JO et un horrible Wimbledon. Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin !

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Une semaine de rêve

C'est vite vu, sur les 13 médailles remportées par des Suisses lors des JO 2020 en 2021, dix l'ont été en juillet. Avec des moments de grâce, comme la course de VTT des filles. Pan, le triplé! Jolanda Neff, devant Sina Frei et Linda Indergand. Mais donnez-nous des adversaires! Pour ne rien gâcher, les hommes ont aussi arraché une breloque dans la discipline, grâce à Mathias Flückiger. Toujours en cyclisme, Marlen Reusser a fini argentée du contre-la-montre.

Mais les Suissesses et les Suisses n'ont pas fait fort que dans les sous-bois. Nina Christen et Belinda Bencic ont été sacrées championnes olympiques de carabine à 50 mètres 3 positions et en simple au tennis. Ajoutez à la moisson juillettiste l'argent de Christen à 10 mètres, le bronze incroyable de Jérémy Desplanches sur 200 mètres 4 nages, ainsi que celui de Noè Ponti sur le 100 mètres papillon et vous obtiendrez une campagne japonaise d'ores et déjà réussie. Et là encore, j’ai failli oublier que deux Suissesses étaient en finale du 100 mètres olympique!

Chutes à l’arrière (et à l’avant)

Il avait encore 22 ans et déjà deux Tours de France au compteur! Tadej Pogacar a encore une fois montré qu'il était le plus fort de ceux qui sont restés debout, au terme d'une Grande Boucle qui aura comme d'habitude été très tendue et émaillée de nombreuses chutes tout au long des trois semaines de course. Et dire que l'édition suivante passera deux jours par chez nous!

Un Tour toujours plus rapide, à tel point que les coureurs se sont fait flasher à l’entrée de Paris…

Le «Maître» à vélo

En parlant de vélo et de lourde chute, Roger Federer, qui avait abandonné à Paris pour se consacrer pleinement à Wimbledon, est sorti par la petite porte du tournoi londonien en prenant une roue au troisième set. Le vétéran bâlois, qui s'était frayé un chemin jusqu'en quart de finale malgré un niveau de jeu un peu aléatoire, est tombé à la porte du dernier carré. Il a été écrasé par le Polonais Hubert Hurkacz (6-3 7-6 6-0).

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Novak Djokovic a remporté la finale en quatre sets contre Matteo Berrettini. Il a ainsi égalé le Suisse et Rafael Nadal avec 20 Grands Chelems au compteur. Le Serbe est en route vers l'exploit suprême: réussir un Grand Chelem calendaire.

L’Italie fait plaisir

Au terme d'une finale un peu gâchée par des échauffourées autour et dans Wembley, l'Italie est devenue championne d'Europe aux dépens des Anglais. La Squadra azzurra avait réussi un début de tournoi tonitruant, avant de gagner après prolongation contre l'Autriche, chichement contre les Belges, aux penalties contre l'Espagne et encore une fois aux tirs au but pour le titre. Mais on le sait tous, c'est le match de la fin de l'année qui comptait le plus...

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Grandes parmi les petites