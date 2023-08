Juju Fitcats, gagnante des Traîtres, décroche un job à la TV

L’influenceuse de fitness, qui compte près de 3 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et tout autant sur Instagram, va faire ses premiers pas en tant qu’animatrice. Juju Fitcats remplacera Pierre-­Antoine Damecour, en partance pour TF1, dans «La France a un incroyable talent, ça continue». «Je suis très heureuse de rejoindre la grande famille de «La France a un incroyable talent». Il me tarde de voir ce que les candidats nous ont réservé cette année, de rencontrer Karine Le Marchand et les membres du jury, et de retrouver mon chouchou Eric Antoine. Merci pour la confiance et que l’aventure commence!» s’est réjouie la fiancée de Tibo InShape, qui a récemment mis le feu à Instagram, dans un communiqué partagé samedi par la chaîne M6.